Клинкхаммер подписал контракт с «Авангардом» Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с канадским нападающим Робом Клинкхаммером.

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- Клинкхаммер – мощный универсальный нападающий. Канадец хорош в борьбе на пятаке и силовом давлении на соперников, отрабатывает в обороне, блокирует броски, полезен в большинстве. Рассчитываем, что наш новичок сможет в ближайших матчах доказать тренерскому штабу свою необходимость, - цитирует президента «Авангарда» Максима Сушинского пресс-служба омского клуба.

Напомним, что прошлый сезон Клинкхаммер провел в «Ак Барсе», сыграв 61 матч и набрав 25 (20+5) очков.