«Трактор» в гостях обыграл «Сибирь» Таким образом, клуб из Челябинска одержал третью победу за последние четыре матча, а «Сибирь» потерпела второе поражение кряду.

Новости СМИ2 Хоккеисты «Трактора» нанесли домашнее поражение «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1 ОТ. В составе победителей отличились Алексей Кручинин и Эндрю Кейлоф. У хозяев площадки единственную шайбу забросил Дмитрий Саюстов. При этом судьи отменили гол Микаэля Руохомаа после просмотра положения «вне игры». КХЛ Регулярный чемпионат «Сибирь» – «Трактор» – 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Саюстов, 09:24 – 1:0; Кручинин, 35:40 – 1:1; Кейлоф (Виртанен, бол), 64:04 – 1:2.