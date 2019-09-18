«Трактор» в гостях обыграл «Сибирь» - Советский спорт
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18 сентября 2019 18:31ХоккейГичунцев Артур

«Трактор» в гостях обыграл «Сибирь»

Таким образом, клуб из Челябинска одержал третью победу за последние четыре матча, а «Сибирь» потерпела второе поражение кряду.

Хоккеисты «Трактора» нанесли домашнее поражение «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1 ОТ.

В составе победителей отличились Алексей Кручинин и Эндрю Кейлоф. У хозяев площадки единственную шайбу забросил Дмитрий Саюстов. При этом судьи отменили гол Микаэля Руохомаа после просмотра положения «вне игры».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» – «Трактор» – 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Саюстов, 09:24 – 1:0; Кручинин, 35:40 – 1:1; Кейлоф (Виртанен, бол), 64:04 – 1:2.

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