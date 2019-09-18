Овечкин получит приз Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в США

Как сообщает официальный сайт НХЛ, мероприятие состоится 12 декабря в Вашингтоне в рамках церемонии приема членов в Зал хоккейной славы США. Об этом в среду сообщила Федерация хоккея США (USA Hockey).
Напомним, что приз Гретцки был учрежден Залом хоккейной славы США в 1999 году. Награда вручается хоккеистам со всего мира, которые внесли большой вклад в развитие хоккея в Соединенных штатах.
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