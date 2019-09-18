«Амур» потерпел восьмое поражение кряду, уступив минскому «Динамо» - Советский спорт
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18 сентября 2019 21:50ХоккейГичунцев Артур

«Амур» потерпел восьмое поражение кряду, уступив минскому «Динамо»

Встреча прошла в Белоруссии.

В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты минского «Динамо» добыли три очка, одолев хабаровский «Амур». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Марк-Андре Граньяни.

Таким образом, «Амур» потерпел восьмое поражение кряду.

21 сентября «Динамо» сыграет против «Йокерита», а хоккеистам «Амура» предстоит днем ранее встретиться с «Сибирью».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Амур» (Хабаровск) – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Граньяни, 64:57 – 1:0

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