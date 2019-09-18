«Локомотив» добыл победу в матче с рижским «Динамо» Встреча прошла на домашней арене латвийского клуба.

Хоккеисты ярославского «Локомотива» оказались сильнее игроков рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2.

В составе российского клуба по шайбе забросили Рушан Рафиков, Стефан Да Коста и Никита Черепанов. У «Динамо» отличились Давид Улльстрем и Брэндон Макмиллан.

20 сентября «Локо» сыграет против «Витязя», а «Динамо» днем позже встретится с одноклубниками из Минска.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) – «Локомотив» (Ярославль) – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Улльстрем (М. Редлихс, Макмиллан), 05:33 – 1:0; Рафиков (Свитов, Кудрявцев), 16:54 – 1:1; Да Коста (Ландер, бол), 36:31 – 1:2; Макмиллан, 39:59 – 2:2; Черепанов (Каюмов, Иванов), 42:20 – 2:3.