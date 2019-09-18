«Витязь» обыграл «Северсталь» и одержал пятую победу кряду

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» оказался сильнее «Северстали» – 4:1.
В составе победителей две шайбы забросил Якуб Ержабек (28-я и 50-я минуты). Еще по разу отличились Александр Семин (23) и Данила Моисеев (36). У гостей единственную шайбу забросил Юрия Трубачева (31).
Таким образом, «Витязь» одержал пятую победу кряду, а «Северсталь» проиграла во втором матче подряд.
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