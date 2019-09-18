Андрей Разин – после поражения от «Витязя»: Много вещей я увидел впервые, много было нового

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался после поражения от «Витязя» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«От сегодняшней игры осталось тяжелое чувство. Она стала худшей с предсезонки. Много вещей я увидел впервые, много было нового. В первый раз я увидел, что шайбу можно выкинуть из своей зоны, гол со вбрасывания, нарушения числе
нного состава… Впервые в этом сезоне я увидел команду в таком разобранном состоянии.
Но и здесь можно найти позитив. Надо оттолкнуться ото дна и двигаться вперед. Я надеюсь, что сегодня была худшая игра. Поменяли вратаря, чтобы встряхнуть команду», – цитирует Разина AllHockey.
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