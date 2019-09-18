Андрей Разин – после поражения от «Витязя»: Много вещей я увидел впервые, много было нового - Советский спорт
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18 сентября 2019 23:27ХоккейГичунцев Артур

Андрей Разин – после поражения от «Витязя»: Много вещей я увидел впервые, много было нового

Специалист удивлен выступлением своей команды.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался после поражения от «Витязя» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«От сегодняшней игры осталось тяжелое чувство. Она стала худшей с предсезонки. Много вещей я увидел впервые, много было нового. В первый раз я увидел, что шайбу можно выкинуть из своей зоны, гол со вбрасывания, нарушения числе

нного состава… Впервые в этом сезоне я увидел команду в таком разобранном состоянии.

Но и здесь можно найти позитив. Надо оттолкнуться ото дна и двигаться вперед. Я надеюсь, что сегодня была худшая игра. Поменяли вратаря, чтобы встряхнуть команду», – цитирует Разина AllHockey.

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