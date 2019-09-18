Крэйг Вудкрофт – о матче с «Амуром»: В некоторых моментах мы действуем слишком предсказуемо - Советский спорт
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18 сентября 2019 23:48Хоккей

Крэйг Вудкрофт – о матче с «Амуром»: В некоторых моментах мы действуем слишком предсказуемо

Специалист остался недоволен выступлением своей команды.

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт ответил на вопросы СМИ после победы над «Амуром» (1:0 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы не показали свою лучшую игру, не действовали так, чтобы завоевать победу. Горжусь своими ребятами, мы заработали нужные два очка. После матча сказал в раздевалке, что хорошая команда должна найти повод победить, даже если она не показывает свою лучшую игру.

Мы стали медленными – в мыслях, в развитии комбинаций, в подборе шайбы после бросков. Думаю, в некоторых моментах мы действуем слишком предсказуемо. Нам стоит ускориться, быть более голодными до бросков, более голодными для добивания под воротами соперника. Над этим мы работаем. Это наша приоритетная задача», – приводит слова специалиста Sport24.ru.

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