Крэйг Вудкрофт – о матче с «Амуром»: В некоторых моментах мы действуем слишком предсказуемо

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт ответил на вопросы СМИ после победы над «Амуром» (1:0 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Мы не показали свою лучшую игру, не действовали так, чтобы завоевать победу. Горжусь своими ребятами, мы заработали нужные два очка. После матча сказал в раздевалке, что хорошая команда должна найти повод победить, даже если она не показывает свою лучшую игру.
Мы стали медленными – в мыслях, в развитии комбинаций, в подборе шайбы после бросков. Думаю, в некоторых моментах мы действуем слишком предсказуемо. Нам стоит ускориться, быть более голодными до бросков, более голодными для добивания под воротами соперника. Над этим мы работаем. Это наша приоритетная задача», – приводит слова специалиста Sport24.ru.
Валиева в Челябинске – впереди Медведевой в Канаде. Несмотря на падение 13-летняя Камила Валиева выиграла домашний этап юниорского Гран-при и вышла в финал – с феноменальными оценками и с двумя четверными в произвольной программе! 14.09.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев Моисеев забивает прямо с вбрасывания. Как «Витязь» обыграл «Северсталь» «Витязь» нанес поражение ершистой «Северстали» 4:1, продлил серию побед до пяти матчей и вернулся на вершину Западной конференции. 18.09.2019 22:11 Хоккей Костяев Иван Кирилл Капризов: Кепки не считал, потом это сделаю После победы ЦСКА над «Локомотивом» на вопросы журналистов ответил форвард армейцев Кирилл Капризов, оформивший хет-трик. 16.09.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Экс-жена Тимощука: Толик хотел упечь дочерей в школу для умственно отсталых Бывшая супруга одного из тренеров «Зенита» Анатолия Тимощука поделилась подробностями своего бракоразводного процесса, в сравнении с которым разборки Дениса и Дарьи Глушаковой и другие семейные скандалы из мира нашего футбола покажутся цветочками. 18.09.2019 11:49 Футбол Терещенков Петр Вопросы без ответов. «Локомотив» проиграл в Москве ЦСКА «Локомотив» под руководством канадца Крэйга Мактивиша оказался на щите в первом матче на выезде. Гости старались, но Кирилл Капризов и Ко наказали их за ошибки в обороне. 16.09.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Прощай, Фернандо. Умер бывший полузащитник «Зенита» Утром в четверг в хосписе шотландского города Эйрдри скончался Фернандо Риксен – голландский футболист, оставивший свой след в российском футболе. 18.09.2019 18:44 Футбол Мощенко Захар Вопрос дня: на какой путь отправляется «Локомотив» в Лиге чемпионов Второй год подряд железнодорожники сыграют в Лиге чемпионов. На этот раз группа намного сложнее и серьезнее. Многое в будущем команды Юрия Семина прояснит уже самый первый матч. 18.09.2019 15:38 Футбол Андронов Алексей «Спартак» без Знарка уступил в Алма-Ате, «Автомобилист» победил в седьмой раз кряду «Советский спорт» рассказывает о самых крутых матчах дня. 17.09.2019 19:45 Хоккей Костяев Иван