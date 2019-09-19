Александр Кожевников: За какие заслуги «Металлург» пригласил Яндача? Что он такого совершил?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о состоянии «Металлурга», отметив, что руководство допутило ошибку, назначив Йозефа Яндача главным тренером команды.
«Разочаровал «Металлург». Да, сейчас вот уволили Яндача, но вот вопрос: откуда он вообще там появился? За какие такие заслуги? Что он такого совершил, чтобы его приглашать главным тренером такой элитной команды? Это было понятно и до старта регулярки, что у магнитогорцев могут возникнуть проблемы. И они возникли. Пришлось чеха уволить.
Посмотрите на состав «Магнитки». Да там по именам одна из сильнейших оборон в лиге. Да и в целом состав очень даже приличный. Новому главному тренеру Воробьеву сейчас придется очень постараться, чтобы выправить ситуацию. Команда физически попросту не готова, ее надо встряхнуть. Посмотрим, что у него получится. Здесь нужно время», – цитирует Кожевникова Life.ru.
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