Дэвид Куинн – о повреждении Панарина: С ним все будет в порядке Панарин забил, но не доиграл матч с «Рейнджерс».

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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн высказался о повреждении форварда Артемия Панарина, из-за которого он не доиграл выставочный матч с «Нью-Джерси» (3:4).

27-летний нападающий забил гол, реализовав большинство, но со второго периода не выходил на лед.

«Это скорее была предосторожность, – приводит слова Куинна официальный сайт лиги. – С ним все будет в порядке».

Напомним, в межсезонье Панарин подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт со средней зарплатой в 11 642 857 долларов.

Отметим, что в составе «Нью-Джерси» голы забили бывшие форварды СКА Никита Гусев и Михаил Мальцев.

Следующий предсезонный матч «Рейнджерс» проведут в ночь на субботу также с «Нью-Джерси».