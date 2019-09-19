Дэвид Куинн – о повреждении Панарина: С ним все будет в порядке

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн высказался о повреждении форварда Артемия Панарина, из-за которого он не доиграл выставочный матч с «Нью-Джерси» (3:4).
27-летний нападающий забил гол, реализовав большинство, но со второго периода не выходил на лед.
«Это скорее была предосторожность, – приводит слова Куинна официальный сайт лиги. – С ним все будет в порядке».
Напомним, в межсезонье Панарин подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт со средней зарплатой в 11 642 857 долларов.
Отметим, что в составе «Нью-Джерси» голы забили бывшие форварды СКА Никита Гусев и Михаил Мальцев.
Следующий предсезонный матч «Рейнджерс» проведут в ночь на субботу также с «Нью-Джерси».
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