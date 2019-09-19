«Металлург» одержал первую победу при Воробьеве, обыграв «Спартак» Знарка В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Магнитогорске обыграл «Спартак» – 4:3 (3:0, 1:1, 0:2).

У победителей отличились Эрик О’Делл (0:41 и 20:26), Архип Неколенко (6:11) и Роман Любимов (8:31). В концовке первого периода Денис Паршин не реализовал буллит.

У «Спартака» забрасывали Максим Цыплаков (28:11), Мартиньш Карсумс (47:18) и Артем Федоров (56:32).

Для «Металлурга» эта победа стала первой после возвращения Ильи Воробьева. «Спартак» уступил в четвертый раз кряду.