«Динамо» в Москве уступило СКА

Шайбы в составе победителей забросили Давид Рундблад (22:58) и Максим Карпов (37:35).
Петербуржцы одержали пятую победу в восьми матчах. Для «Динамо» это четвертое поражение со старта сезона.
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