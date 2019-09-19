«Динамо» в Москве уступило СКА В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на своем льду СКА – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0).

Новости СМИ2 Шайбы в составе победителей забросили Давид Рундблад (22:58) и Максим Карпов (37:35). Петербуржцы одержали пятую победу в восьми матчах. Для «Динамо» это четвертое поражение со старта сезона.