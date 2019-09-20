Сергей Зубов: Поговорили с ребятами, что нужно больше бросать «Сочи» забил пять голов в матче с «Торпедо».

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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал победу над «Торпедо» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ во дворце спорта «Большой» в Сочи.

«Поговорили с ребятами, что нужно больше бросать и бросать агрессивно, – приводит слова Зубова официальный сайт клуба. – У нас было несколько последних игр, где мы упускали такую возможность. Нам немножко подпортила впечатление вторая половина, но все равно рады, что выиграли. Нашли путь к победе».

Голы в составе «Сочи» забили Илья Крикунов, Никита Точицкий, Мальте Стремвалль, Олег Погоришный и Артем Томилин. Отметим, что ведя по ходу игры со счетом 4:0, хозяева позволили сопернику отыграться, но все же вырвали победу.

«Сочи» набрал девять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. В следующем матче 21 сентября команда сыграет дома с «Адмиралом».