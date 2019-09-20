Промоутер ночного клуба: Овечкин не привык платить за себя, считая, что все ему должны

- Много раз организовывал вечеринки в честь нашего прославленного хоккеиста Александра Овечкина. Как это происходит? Например, мы знаем, что он получил приз лучшего игрока и сейчас находится в Москве. Я ему лично звонил и предлагал принять участие в вечеринке. К сожалению, наша звезда не привык платить где-либо за себя. Потому что считает, что все ему должны. Вот и мы организовывали ему вечеринки от души и самого сердца, - передает слова Лобжанидзе «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Федерация хоккея США вручит российскому капитану «Вашингтона» Международный приз Уэйна Гретцки, который вручается хоккеистам со всего мира, внесшим большой вклад в развитие хоккея в Соединенных штатах. Мероприятие должно состоятся 12 декабря в Вашингтоне в рамках церемонии приема членов в Зал хоккейной славы США.
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Мясо разной степени сырости. Обзор турниров прошедшего уик-энда Стартовал «взрослый» сезон-2019/20. О турнирах с участием звезд женского катания мы уже рассказывали, теперь речь пойдет о других событиях минувших выходных. 16.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай Когда серебро – тоже победа. Медведева в Канаде каталась просто здорово На своем первом турнире нового сезона в Оквилле Евгения Медведева выступила без серьезных ошибок и стала второй, уступив только Рике Кихире из Японии. 14.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев