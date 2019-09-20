Промоутер ночного клуба: Овечкин не привык платить за себя, считая, что все ему должны Бывший совладелец и генеральный промоутер крупного московского ночного клуба нулевых Андреас Лобжанидзе рассказал, как организовывал вечерники для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

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- Много раз организовывал вечеринки в честь нашего прославленного хоккеиста Александра Овечкина. Как это происходит? Например, мы знаем, что он получил приз лучшего игрока и сейчас находится в Москве. Я ему лично звонил и предлагал принять участие в вечеринке. К сожалению, наша звезда не привык платить где-либо за себя. Потому что считает, что все ему должны. Вот и мы организовывали ему вечеринки от души и самого сердца, - передает слова Лобжанидзе «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея США вручит российскому капитану «Вашингтона» Международный приз Уэйна Гретцки, который вручается хоккеистам со всего мира, внесшим большой вклад в развитие хоккея в Соединенных штатах. Мероприятие должно состоятся 12 декабря в Вашингтоне в рамках церемонии приема членов в Зал хоккейной славы США.