Джон Купер: «Тампа» начала подготовку непривычно рано, ребята намерены исправиться Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер заявил, что команда готова исправиться за вылет в первом раунде прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли.

Загрузка...

- Отличие этого сезона в том, что мы начали подготовку непривычно рано. В Тампе летом очень жарко. Здесь трудно тренироваться, лед сложный. Но в этом году львиная доля команды и «проспектов» собрались в городе на несколько недель раньше обычного. Из одного этого факта вы можете сказать, что ребята намерены исправиться.

Напомним, что в прошлом сезоне «Тампа-Бэй» стала победителем регулярного чемпионата НХЛ, однако в плей-офф проиграла «Коламбусу» в первом раунде со счетом 0-4.