Кен Холланд: Макдэвид может сыграть в матче открытия сезона

- У нас есть все основания для оптимизма по поводу матча открытия сезона, но , надо понимать, что решение остается прежде всего за врачами. Если они дадут добро, а Коннор захочет выйти на игру, то почему нет? – цитирует Холланда официальный сайт НХЛ.
Напомним, что 6 апреля в заключительной игре регулярного чемпионата 22-летний канадец потянул связки левого колена.
В 78 матчах прошлого сезона Макдэвид набрал 116 (41+75) очков и занял второе место в списке лучших бомбардиров сезона, пропустив вперед только Никиту Кучерова из «Тампы-Бэй».
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