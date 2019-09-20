«Амур» проиграл «Сибири», потерпев девятое поражение подряд Хоккеисты «Сибири» переиграли «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:1.

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В составе новосибирской команды заброшенными шайбами отметились Илья Морозов (36-я минута) и Юусо Пуустинен (44). У хабаровского клуба отличился Вячеслав Ушенин (56).

После этой встречи «Сибирь» набрала десять очков и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур», пока не одержавший ни одной победы в чемпионате, с тремя очками занимает 12-е место на «Востоке».

В следующем матче «Амур» на своем льду сыграет против «Адмирала», а «Сибирь» дома примет «Ак Барс».