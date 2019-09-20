«Барыс» всухую переиграл «Трактор» Хоккеисты «Торпедо» проиграли «Барысу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:2.

В составе казахстанской команды заброшенными шайбами отметились Роман Старченко (22-я минута) и Ииро Пакаринен (24).

Отметим, что голкипер «Барыса» Эдвард Паскуале отразил 26 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой победы «Барыс» набрал десять очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор», имея в активе 11 очков, расположился на третьем месте.

В следующем матче «Торпедо» дома сыграет против «Нефтехимика», а «Барыс» в гостях встретится с «Металлургом».