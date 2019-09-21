Дубль Кучерова принес «Тампа-Бэй» победу над «Нэшвиллом» Хоккеисты «Тампа-Бэй» обыграли «Нэшвилл» в предсезонном матче со счетом 3:1.

В составе «Лайтнинг» дублем отметился Никита Кучеров, еще одна заброшенная шайба на счету Александра Волкова. У «Предаторз» точным броском отличился Калле Ярнкрок.

Отметим, что российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский участие в матче не принимал.