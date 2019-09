Джирарди завершил карьеру после 13 сезонов в НХЛ

Джирарди провел 11 сезонов в «Рейнджерс», прежде чем 1 июля 2017 года на правах свободного агента подписать двухлетний контракт с «Лайтнинг».

Всего в НХЛ 35-летний защитник провел 927 матчей, записав на свой счет 264 (56+208) очка. Также в его активе 36 (8+28) очков в 143 играх плей-офф.

«Каждый вечер я отдавался игре полностью, оставляя на льду всё. Теперь настала пора следующей главы в моей жизни, и я крайне счастлив... Как и мой организм», - прокомментировал свое решение Джирарди.

Добавим, что в 62 матчах прошлого сезона за «Тампа-Бэй» защитник набрал 16 (4+12) очков.

You were an absolute warrior on the ice and one of the best people in the game off of it, G.



You will always have fans and a home in Tampa. Congrats on an incredible career! ⚡️



📝: https://t.co/W4O96csoED pic.twitter.com/M3Tn8Sbr01