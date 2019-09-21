Дэвид Куинн: Сегодня Панарину намного лучше, беспокоиться не о чем Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал травму российского нападающего Артемия Панарина.

- Его статус - со дня на день, беспокоиться не о чем. Сегодня ему намного лучше, - цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.

- Никаких опасений нет. Я уверен, что с ним все будет в порядке, - рассказал генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон.

Напомним, что Панарин получил легкое растяжение паха в среду в матче против «Нью-Джерси» (3:4). Форвард покинул площадку во втором периоде и более не возвращался.