Дэвид Куинн: Сегодня Панарину намного лучше, беспокоиться не о чем

- Его статус - со дня на день, беспокоиться не о чем. Сегодня ему намного лучше, - цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.
- Никаких опасений нет. Я уверен, что с ним все будет в порядке, - рассказал генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон.
Напомним, что Панарин получил легкое растяжение паха в среду в матче против «Нью-Джерси» (3:4). Форвард покинул площадку во втором периоде и более не возвращался.
Медведева открыла сезон: черное трико и лишь «-3» от Кихиры На первом «челленджере» сезона в Канаде россиянка Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу и идет второй, уступая только Рике Кихире из Японии. 13.09.2019 10:30 Фигурное катание Тигай Лев Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав «Базель» устроил «быкам» второй Пирей. С «бонусом» «Краснодар» в стартовом матче группового турнира Лиги Европы пропустил пять мячей от чемпиона Швейцарии. 19.09.2019 22:00 Футбол Мощенко Захар Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 10-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 20.09.2019 07:00 Футбол Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Рассказов забил в свои ворота. Видео всех голов 10-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 10-го тура чемпионата России. 20.09.2019 18:00 Футбол Европа подождет. Колонка Юрия Цыбанева Почему в Лиге Европы наши команды играют по принципу «Куда кривая выведет». 20.09.2019 11:30 Футбол Цыбанев Юрий Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай