Джон Купер: Сегодня Волков был нацелен на бросок Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер поделился мнением об игре нападающего команды Александра Волкова в матче против «Нэшвилла» (3:1).

- Сегодня он был нацелен на бросок, и вот что случается, когда у тебя есть такой настрой, - цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Волков провел на льду 17 минут 53 секунды и отметился заброшенной шайбой.