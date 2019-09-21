Джон Купер: Сегодня Волков был нацелен на бросок

- Сегодня он был нацелен на бросок, и вот что случается, когда у тебя есть такой настрой, - цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Волков провел на льду 17 минут 53 секунды и отметился заброшенной шайбой.
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