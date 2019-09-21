Майк Бэбкок: Михеев все еще привыкает к размерам площадки Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок поделился мнением об игре нападающего Ильи Михеева в матче против «Баффало» (3:0).

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- Он все еще привыкает к размерам площадки и с каждым матчем смотрится лучше и лучше. Он умеет кататься, очень умен, неуступчив, способен бросать и вообще играть, - приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Добавим, что Михеев в матче против «Сейбрз» провел на льду 15 минут 12 секунд, нанес один бросок по воротам и применил один силовой прием.