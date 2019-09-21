«Северсталь» дома проиграла «Торпедо» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце уступила «Торпедо» – 2:4 (1:3, 0:1, 1:0).

Дубль в составе победителей оформил Джордан Шредер. Чарльз Геноуэй и Пол Щехура сделали по две голевых передачи.

«Северсталь» с пятью очками занимает последнее место на Западе КХЛ.