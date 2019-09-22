«Филадельфия» переиграла «Рейджерс», Шестеркин отразил 36 бросков Хоккеисты «Филадельфии» обыграли «Рейнджерс» в предсезонном матче со счетом 4:1.

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В составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Джеймс ван Римсдайк, Кевин Хейз, Карсен Тварински и Якуб Ворачек. У «Рейнджерс» отличился Ник Джонс.

Отметим, что российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 36 бросков из 40. Нападающий Артемий Панарин участие в матче не принимал. Форвард «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей.