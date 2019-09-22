«Вашингтон» обыграл «Каролину», Самсонов отразил 13 бросков

Дублем в составе «Кэпиталз» отметился Брайан Пиньо, еще одна заброшенная шайба на счету Бретта Лисона. У «Харрикейнз» отличились Брок Макгинн и Янне Куокканен.
Отметим, что российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 13 бросков из 15. Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников участия во встрече не принимали.
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