«Вашингтон» обыграл «Каролину», Самсонов отразил 13 бросков «Вашингтон» одержал победу над «Каролиной» в предсезонном матче со счетом 3:2.

Дублем в составе «Кэпиталз» отметился Брайан Пиньо, еще одна заброшенная шайба на счету Бретта Лисона. У «Харрикейнз» отличились Брок Макгинн и Янне Куокканен.

Отметим, что российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 13 бросков из 15. Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников участия во встрече не принимали.