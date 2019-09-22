Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс» - Советский спорт
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22 сентября 2019 06:27Хоккей

Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс»

«Нью-Джерси» на своем льду в предсезонном матче одержал победу над «Айлендерс» со счетом 4:3.

В составе «Дэвилз» дубль на свой счет записал Йеспер Буквист, также заброшенными шайбами отметились Никита Гусев и Уилл Батчер. У «Айлендерс» отличились Лео Комаров, Мэттью Барзал и Отто Койвула.

Отметим, что российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев набрал 2(1+1) очка и стал третьей звездой встречи.

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