Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс»

В составе «Дэвилз» дубль на свой счет записал Йеспер Буквист, также заброшенными шайбами отметились Никита Гусев и Уилл Батчер. У «Айлендерс» отличились Лео Комаров, Мэттью Барзал и Отто Койвула.
Отметим, что российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев набрал 2(1+1) очка и стал третьей звездой встречи.
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