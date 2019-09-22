Гол Зыкова помог «Вегасу» в гостях обыграть «Сан-Хосе» - Советский спорт
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22 сентября 2019 07:27Хоккей

Гол Зыкова помог «Вегасу» в гостях обыграть «Сан-Хосе»

«Вегас» в предсезонном матче одержал победу над «Сан-Хосе» со счетом 3:1.

В составе «Голден Найтс» заброшенными шайбами отметились Валентин Зыков, Макс Пачиоретти и Алекс Тук. У «Шаркс» отличился Антти Суомела.

Отметим, что Зыков провел на льду 14 минут 49 секунд нанес четыре броска, провел четыре силовых приема, а также заработал две минуты щтрафа.

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