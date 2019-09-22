Иван Скобрев: Главное, чтобы «Динамо» побеждало - пусть даже на поле для бенди Тренер московского «Динамо» по физподготовке Иван Скобрев рассказал, какие размеры льда более подходят игрокам «Динамо».

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- Для меня главное, чтобы игроки «Динамо» побеждали, пусть даже на поле для бенди (смеется). А если серьезно, конечно, хотелось бы, чтобы существовал какой-то единый стандарт. Или если хотя бы не единый, то чтобы размеры площадки не менялись в диапазоне шести метров — пожалуй, это ключевое пожелание. Если руководство КХЛ приняло решение проводить матчи только, к примеру, на финских и канадских площадках, наверное, это устроило бы все клубы без исключения, - цитирует Скобрева News.ru.