Две шайбы Войнова помогли «Авангарду» победить «Куньлунь» Войнов забрасывает в третьей игре подряд.

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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Балашихе нанес поражение «Куньлуню» – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

По три очка в составе победителей набрали Вячеслав Войнов (2+1) и Сергей Шумаков (1+2).

Одну из шайб у проигравших забросил сын Криса Челиоса – Джейк.

«Авангард» с шестью победами в девяти матчах лидирует на Востоке КХЛ. «Куньлунь» с двумя победами – десятый.