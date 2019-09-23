Александр Кожевников: «Северсталь» здорово играет, но невезуха полнейшая - Советский спорт
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23 сентября 2019 01:30ХоккейКоноплев Александр

Александр Кожевников: «Северсталь» здорово играет, но невезуха полнейшая

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников удивлен, что череповецкая «Северсталь» занимает последнее место на Западе КХЛ, показывая при этом хорошую игру.

По мнению эксперта, нападающие клуба должны уделять внимание добиваниям.

– Я уже говорил, что «Северсталь» стала одним из открытий сезона. Они здорово играют, но, может быть, им надо в церковь сходить? Невезуха полнейшая. По красоте игры, входу и выходу из зоны, удержанию шайбы череповчане сильнее всех. Они играют красиво, но забивать у них не получается. Это проблема нападающих.

Как ее решить? Я не знаю. Игроки должны быть забивающими или шайбу с мясом надо проталкивать. Нужно больше времени уделять добиваниям и игре на ворота. Делать по 70 бросков за матч и не использовать шансы на добивании – это странно, – приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

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