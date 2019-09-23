Александр Кожевников: «Северсталь» здорово играет, но невезуха полнейшая Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников удивлен, что череповецкая «Северсталь» занимает последнее место на Западе КХЛ, показывая при этом хорошую игру.

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По мнению эксперта, нападающие клуба должны уделять внимание добиваниям.

– Я уже говорил, что «Северсталь» стала одним из открытий сезона. Они здорово играют, но, может быть, им надо в церковь сходить? Невезуха полнейшая. По красоте игры, входу и выходу из зоны, удержанию шайбы череповчане сильнее всех. Они играют красиво, но забивать у них не получается. Это проблема нападающих.

Как ее решить? Я не знаю. Игроки должны быть забивающими или шайбу с мясом надо проталкивать. Нужно больше времени уделять добиваниям и игре на ворота. Делать по 70 бросков за матч и не использовать шансы на добивании – это странно, – приводит слова Кожевникова «Чемпионат».