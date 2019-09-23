Сергей Калинин: Не смущает, что дважды за короткий срок играем в Питере ЦСКА сыграет в гостях со СКА во второй раз в сезоне.

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Форвард ЦСКА Сергей Калинин высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА.

«Такие встречи не надоедают, поэтому нас не смущает, что дважды играем в Питере за такой короткий срок, – приводят «Известия» слова 28-летнего нападающего. – Главное, показать интересный хоккей, который порадует зрителей, и добиться победы. Поэтому готовимся выйти на лед во всеоружии».

Напомним, СКА и ЦСКА во второй раз в сезоне сыграют в Санкт-Петербурге. 13 сентября действующие обладатели Кубка Гагарина победили в армейском дерби со счетом 3:0.

Матч СКА – ЦСКА пройдет 23 сентября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Начало игры – 19:30 (мск).