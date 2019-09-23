Ярослав Дыбленко: У ЦСКА выстроенная система игры, которую нужно ломать СКА и ЦСКА сыграют в понедельник в Санкт-Петербурге.

Защитник СКА Ярослав Дыбленко перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА высказался об игре соперника.

«Прошлую игру мы полностью провалили и проиграли по делу, поэтому надо сделать правильные выводы и в предстоящей игре показать гораздо более качественный хоккей, – приводят «Известия» слова 25-летнего игрока обороны. –

Они играют агрессивно и правильно. У них выстроенная система игры, которую нужно ломать».

Напомним, 13 сентября СКА уже принимал ЦСКА на своем льду и потерпел поражение со счетом 0:3.

Всего в девяти матчах сезона СКА набрал 12 очков и занимает второе место в Западной конференции КХЛ.

Матч СКА – ЦСКА пройдет 23 сентября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Начало игры – 19:30 (мск).