Вячеслав Войнов: Уверенность понемногу приходит - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 сентября 2019 14:21ХоккейЛипкин Антон

Вячеслав Войнов: Уверенность понемногу приходит

Защитник «Авангарда» набрал шесть очков в трех последних матчах.

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Арене Балашиха».

– Тяжелая игра, команда соперника играла очень активно, на каждом участке поля нас прессинговали, – приводит слова 29-летнего игрока официальный сайт «ястребов». – Выполнили установку тренера и выиграли матч.

– Чувствуете, что прибавляете от матча к матчу в плане формы?
– В плане формы я был полностью готов. Не было игровой практики и уверенности. Уверенность понемногу приходит, и, надеюсь, моя игра улучшается.

Напомним, Войнов забросил две шайбы в ворота «Куньлунь Ред Стар»: он открыл счет на девятой минуте, после чего реализовал большинство в начале третьего периода. Также на его счету голевая передача. В трех последних матчах у Войнова 6 (4+2) очков.

«Авангард» набрал 13 очков и занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. В своем следующем матче 28 сентября «ястребы» сыграют дома со «Спартаком».

Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов покинул топ-20 чемпионской гонки, Рублев вошел в топ-30 Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева Белозеров станет старшим тренером мужской сборной России
Гусев повторил в Ньюарке трюк Пхенчхана Обыграв в четверг в Нью-Йорке новую команду Артемия Панарина (4:3), «Нью-Джерси» в уик-энд на домашнем льду еще раз поверг «Рейнджерс» (4:2), а затем огорчил и «Айлендерс» – 4:3. 22.09.2019 17:15 Хоккей Славин Виталий
Армия Питера наткнулась на еж. Как СКА проиграл «Витязю» Двадцать матчей подряд «Витязь» не мог одолеть СКА в Санкт-Петербурге. 22.09.2019 19:45 Хоккей Домрачев Владислав
Мясо разной степени сырости. Обзор турниров прошедшего уик-энда Стартовал «взрослый» сезон-2019/20. О турнирах с участием звезд женского катания мы уже рассказывали, теперь речь пойдет о других событиях минувших выходных. 16.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Новости
14:24 Легкая атлетика Чичерова не получила нейтральный статус из-за нового допинг-скандала
14:21 Хоккей Вячеслав Войнов: Уверенность понемногу приходит
14:17 Футбол В «Урале» передумали отпускать Парфенова в «Спартак»
14:12 Хоккей Ярослав Дыбленко: У ЦСКА выстроенная система игры, которую нужно ломать
14:08 Хоккей Сергей Калинин: Не смущает, что дважды за короткий срок играем в Питере
13:59 Хоккей Мельничук, Ержабек и Семин признаны лучшими игроками недели в КХЛ
13:50 Олимпиада Павел Колобков: База данных, переданная осведомителем, отличается от той, которую забрали в Москве
13:43 Олимпиада WADA открыло расследование в отношении РУСАДА
13:26 Футбол Матвей Сафонов: Вообще не знаю, зачем поставили пенальти в наши ворота
13:17 ММА Боец ММА получил ранение в перестрелке в Киргизии
13:11 Футбол Бывшие игроки сборной России намерены объединить иски к МВД
13:02 Футбол Скотт Мактомини: Сульшер сказал, что в матче с «Вест Хэмом» мы не соответствовали уровню «МЮ»
12:52 Футбол Юрий Семин: Никакого повреждения у Крыховяка нет, у него свело мышцу
12:45 Волейбол Россия в трех сетах победила Аргентину на Кубке мира
12:34 Футбол Сергей Кирьяков: Хохлову остается ждать решение руководителей «Динамо»
12:29 Теннис Самсонова взяла лишь один гейм у ван Эйтванк в Ташкенте
12:19 Sport Leaders Global Forum-2019 – теперь в Москве
12:17 Теннис Кудерметова победила Александрову в Ухане
12:10 Футбол Матч с «Лучом» может стать последним для Хохлова в «Динамо»
12:05 Футбол Андрей Ватутин: Двумя матчами Евролиги рассчитываем дать толчок развитию баскетбола в Калининграде
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика