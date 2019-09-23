Вячеслав Войнов: Уверенность понемногу приходит

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Арене Балашиха».
– Тяжелая игра, команда соперника играла очень активно, на каждом участке поля нас прессинговали, – приводит слова 29-летнего игрока официальный сайт «ястребов». – Выполнили установку тренера и выиграли матч.
– Чувствуете, что прибавляете от матча к матчу в плане формы?
– В плане формы я был полностью готов. Не было игровой практики и уверенности. Уверенность понемногу приходит, и, надеюсь, моя игра улучшается.
Напомним, Войнов забросил две шайбы в ворота «Куньлунь Ред Стар»: он открыл счет на девятой минуте, после чего реализовал большинство в начале третьего периода. Также на его счету голевая передача. В трех последних матчах у Войнова 6 (4+2) очков.
«Авангард» набрал 13 очков и занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. В своем следующем матче 28 сентября «ястребы» сыграют дома со «Спартаком».
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