Вячеслав Войнов: Уверенность понемногу приходит Защитник «Авангарда» набрал шесть очков в трех последних матчах.

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Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Арене Балашиха».

– Тяжелая игра, команда соперника играла очень активно, на каждом участке поля нас прессинговали, – приводит слова 29-летнего игрока официальный сайт «ястребов». – Выполнили установку тренера и выиграли матч.

– Чувствуете, что прибавляете от матча к матчу в плане формы?

– В плане формы я был полностью готов. Не было игровой практики и уверенности. Уверенность понемногу приходит, и, надеюсь, моя игра улучшается.

Напомним, Войнов забросил две шайбы в ворота «Куньлунь Ред Стар»: он открыл счет на девятой минуте, после чего реализовал большинство в начале третьего периода. Также на его счету голевая передача. В трех последних матчах у Войнова 6 (4+2) очков.

«Авангард» набрал 13 очков и занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. В своем следующем матче 28 сентября «ястребы» сыграют дома со «Спартаком».