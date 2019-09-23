«Сибирь» дома обыграла «Ак Барс» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Новосибирске нанесла поражение «Ак Барсу» – 4:2 (2:1, 2:0, 0:1).

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Хет-трик в составе победителей оформил 29-летний форвард Даниил Романцев.

«Сибирь» одержала пятую победу в девяти матчах. «Ак Барс» потерпел второе поражение в восьми встречах. Обе команды входят в топ-4 на Востоке КХЛ.