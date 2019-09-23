«Сибирь» дома обыграла «Ак Барс»

Хет-трик в составе победителей оформил 29-летний форвард Даниил Романцев.
«Сибирь» одержала пятую победу в девяти матчах. «Ак Барс» потерпел второе поражение в восьми встречах. Обе команды входят в топ-4 на Востоке КХЛ.
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