Валиев выставлен на драфт отказов

«Калгари» выставил на драфт отказов пятерых хоккеистов, среди которых российский защитник Ринат Валиев.

В минувшем сезоне хоккеист провел в фарм-клубе «Флэймз» – «Стоктон Хит». На его счету 21 (4+17) очков в 57 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

Всего на счету 24-летнего Валиева 12 матчей в НХЛ за «Торонто» и «Калгари». В КХЛ права на хоккеиста принадлежат «Ак Барсу», в системе которого он находился до 2013 года.

The #Flames have placed five players on waivers for the purpose of assignment to the @AHLHeat: https://t.co/cp23CZnMqZ pic.twitter.com/BjiGc7ZttD