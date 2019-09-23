Игорь Никитин – о матче против СКА: Сегодня много моментов нейтрализовали Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин высказался после победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2).

«В конце глупостей наделали, ребята – молодчики, сражались и терпели. Играли две хорошие команды, довольны победой. Не готов ответить, какой матч понравился больше. Эти оба дерби достойные.

Сегодня много моментов нейтрализовали, десять дней назад много реализовали. Везде надо искать плюсы. Вторую игру проводим на канадской площадке, адаптировались уже», – цитирует специалиста Sport24.ru.

В следующих матчах регулярного чемпионата КХЛ питерский клуб 26 сентября примет «Салават Юлаев», а ЦСКА 25 сентября в гостях сразится с «Йокеритом».