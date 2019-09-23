Михаил Григоренко – о матче против СКА: За удаления в концовке партнеров не ругали. Такое бывает Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Форвард московского ЦСКА Михаил Григоренко поделился эмоциями после победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2).

«За удаления в концовке партнеров не ругали. Такое бывает, ничего страшного. На то мы и команда, чтобы выручать друг друга. Мы заслужили эту победу – выстояли в меньшинстве и выиграли по буллитам. Проявили самоотверженность, хорошо сыграли, а (Илья) Сорокин сделал свои сэйвы. Это командная заслуга.

По сравнению с первой игрой против СКА было больше бросков, больше моментов. Болельщикам было интереснее. Встречались две равные команды, поэтому получилась такая игра. Хорошо сыграли в третьем периоде, потому что физически готовы, а у СКА был матч вчера – может, это сказалось. Жалко, что не забили в концовке», – цитирует форварда агентство «РИА Новости».