Владимир Ткачев: «Пять на три» в концовке надо, конечно, было реализовывать СКА проиграл ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Форвард СКА Владимир Ткачев высказался о матче с ЦСКА (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

«Второй матч за два дня не сказался, мы вышли физически готовыми, нормально отыграли, – приводит слова 23-летнего игрока официальный сайт лиги. – После прошлой встречи с ЦСКА серьезно поговорили, изменили картинку игры, стали больше подключаться к атакам, помогать друг другу.

Конечно, «пять на три» в концовке надо было реализовывать, такие моменты нечасто бывают».

Отметим, что Ткачев забросил обе шайбы СКА в основное время матча. Теперь на его счету 9 (5+4) очков в десяти матчах сезона.

Добавим, что СКА во второй раз в нынешнем регулярном чемпионате проиграл дома ЦСКА. Ранее действующие обладатели Кубка Гагарина победили в Санкт-Петербурге со счетом 3:0.