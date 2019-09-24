Дубль Коршкова помог «Торонто» обыграть «Монреаль» Форвард был признан первой звездой матча.

«Торонто» победил «Монреаль» (3:0) в выставочном матче. Первой звездой игры был признан форвард «кленовых листьев» Егор Коршков, на счету которого две заброшенные шайбы.

23-летний российский нападающий открыл счет в большинстве на второй минуте второго периода, после чего в третьем периоде забил третий гол команды. Также у «Торонто» отличился форвард Даррен Арчибальд.

Напомним, в мае Коршков подписал двухлетний контракт с «Торонто». Он был выбран клубом во втором раунде драфта 2016 года под общим 31-м номером.

В ночь на четверг команды проведут еще один матч в Торонто.

НХЛ

Выставочный матч

«Монреаль» – «Торонто» – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Коршков, 22 (бол), 49. Арчибальд, 26.