Андрей Зубарев: Удача была на стороне СКА, но мы отдали ее сами

Защитник СКА Андрей Зубарев прокомментировал матч с ЦСКА (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.
«Сыграли надежнее в обороне по сравнению с первым матчем против ЦСКА, – приводит слова 32-летнего игрока официальный сайт клуба. – Но ошибки все равно были.
Мы постарались убрать потери, чтобы нас не ловили на контратаках. Повернули удачу в свою сторону, но обидно, что не реализовали большинство в концовке. Удача была на нашей стороне, но мы отдали ее сами».
Напомним, в конце третьего периода ЦСКА заработал два удаления за пять секунд, но смог отбиться и в основное время, и в овертайме, а в серии буллитов вырвал победу.
СКА остается на втором месте в Западной конференции как лидер дивизиона Боброва. В следующем матче 26 сентября команда сыграет дома с «Салаватом Юлаевом».
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