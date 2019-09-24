Андрей Зубарев: Удача была на стороне СКА, но мы отдали ее сами - Советский спорт
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24 сентября 2019 10:11ХоккейЛипкин Антон

Андрей Зубарев: Удача была на стороне СКА, но мы отдали ее сами

СКА проиграл в овертайме ЦСКА.

Защитник СКА Андрей Зубарев прокомментировал матч с ЦСКА (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

«Сыграли надежнее в обороне по сравнению с первым матчем против ЦСКА, – приводит слова 32-летнего игрока официальный сайт клуба. – Но ошибки все равно были.

Мы постарались убрать потери, чтобы нас не ловили на контратаках. Повернули удачу в свою сторону, но обидно, что не реализовали большинство в концовке. Удача была на нашей стороне, но мы отдали ее сами».

Напомним, в конце третьего периода ЦСКА заработал два удаления за пять секунд, но смог отбиться и в основное время, и в овертайме, а в серии буллитов вырвал победу.

СКА остается на втором месте в Западной конференции как лидер дивизиона Боброва. В следующем матче 26 сентября команда сыграет дома с «Салаватом Юлаевом».

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