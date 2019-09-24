Пойнт подписал трехлетний контракт с «Тампой-Бэй»

Форвард Брэйден Пойнт подписал новый контракт с «Тампой-Бэй», сообщает официальный сайт лиги. Соглашение 23-летнего нападающего с «молниями» рассчитано на три года со средней зарплатой в 6,75 миллиона евро в год.
«Тампа-Бэй» выбрала Пойнта в третьем раунде драфта 2014 года под общим 79-м номером. За три сезона в лиге нападающий провел 229 матчей и набрал в них 198 (91+107) очков при показателе полезности «+49» и 66 минутах штрафа. В плей-офф на его счету 17 (8+9) очков в 21 игре, показатель полезности «–11» и 15 минут штрафа. Минувшим летом Пойнт стал ограниченно свободным агентом.
Отметим, что игрок пропустит старт сезона, так как продолжает восстановление после операции на бедре, которую перенес весной.
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