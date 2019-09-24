Майк Бэбкок: Коршков провел очень хороший матч

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок после выставочного матча с «Монреалем» (3:0) высказался об игре форварда Егора Коршкова, который забил два гола и был признан первой звездой матча.
«Он провел очень хороший матч, – приводит слова Бэбкока официальный сайт лиги. – (Джастин) Холл, (Ник) Петан и другие ребята получили шанс, которым воспользовались. Сегодня нельзя было спрятаться – нам противостояли сильные игроки. Надо было играть со всей силы, что они и сделали».
Напомним, Коршков открыл счет в большинстве на второй минуте второго периода, после чего в третьем периоде забил третий гол команды.
В ночь на четверг команды проведут еще один матч в Торонто.
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