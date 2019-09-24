Барри Троц: Варламов чувствует себя увереннее за счет стиля «Айлендерс» Российский голкипер отразил 21 из 23 бросков в матче с «Детройтом».

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц после выставочного матча с «Детройтом» (3:2 OT) высказался об игре голкипера «островитян» Семена Варламова.

«Он смотрелся хорошо и надежно, – приводит слова Троца официальный сайт лиги. – Мне кажется, что он чувствует себя увереннее за счет нашего стиля».

Напомним, 31-летний российский голкипер провел весь матч и отразил 21 из 23 бросков «красных крыльев». Один из голов в ворота Варламова забил форвард «Детройта» Евгений Свечников.

Варламов перешел в «Айлендерс» в межсезонье, подписав с клубом контракт до 2023 года.

Следующий матч «Айлендерс» проведут в ночь на среду в гостях с «Рейнджерс».