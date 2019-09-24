Шейн Принс: Беларусь – на 95 процентов Европа, совершенно не Россия - Советский спорт
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24 сентября 2019 11:55ХоккейЛипкин Антон

Шейн Принс: Беларусь – на 95 процентов Европа, совершенно не Россия

Американец проводит первый сезон в «Динамо» (Минск).

Форвард минского «Динамо» Шейн Принс рассказал о первых впечатлениях от Минска.

«Я здесь пока недолго, но Минск очень нравится, – приводит слова 26-летнего американца официальный сайт Федерации хоккея Беларуси. – Хочется изучить его как можно лучше.

Когда ехал сюда, было любопытно, на что больше похожа Беларусь – на Россию или Европу. Оказалось, на 95 процентов – Европа. Совершенно не Россия. По ощущениям – Центральная Европа».

Принс проводит второй сезон в КХЛ. По ходу прошлого регулярного чемпионата он перешел в «Сибирь» и набрал 19 (6+13) очков в 30 матчах.

Добавим, что Принсу предложили получить белорусское гражданство, чтобы выступать за национальную команду.

Ранее американец выступал в НХЛ за «Оттаву» и «Айлендерс».

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