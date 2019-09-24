Андрей Разин – после 6:1 с «Динамо» (Рига): Если получается, то получается у всех «Северсталь» одержала вторую крупную победу в сезоне.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над рижским «Динамо» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ в Ледовом дворце в Череповце.

«Мы за девять предыдущих игр не забили столько в большинстве, сколько сегодня за один матч, – приводит слова Разина официальный сайт лиги. – Дисциплина, игра в большинстве решили исход матча.

У нас в сезоне две чистых победы: одна со счетом 5:1, другая – 6:1. Команда молодая. Если получается, то получается у всех».

Напомним, четыре из шести голов «Северсталь» забила в большинстве. Дубль в матче сделал форвард Ансель Галимов.

«Северсталь» набрала семь очков и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 26 сентября команда сыграет с минским «Динамо».