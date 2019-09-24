Гиртс Анкипанс – после 1:6 с «Северсталью»: С такой игрой по-другому не будет Рижское «Динамо» потерпело поражение от «Северстали» в гостях.

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс высказался об игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:6).

«По нашей игре мало, что можно комментировать, – приводит слова Анкипанса официальный сайт лиги. – Я все сказал в раздевалке: с такой игрой по-другому не будет.

Мы строили эту команду очень долго, и она была очень неуступчивой – были победы и поражения в одну шайбу. Много борьбы выигрывали. Единственный наш путь – вернуться к нашему прежнему состоянию. И мы вернемся».

После поражения в Череповце «Динамо» опустилось на последнее место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 25 сентября команда сыграет в гостях с «Локомотивом».