Конор Макдэвид: Очень доволен, что хорошо себя чувствую, когда нахожусь на площадке Капитан «Эдмонтона» завершает восстановление после разрыва задней крестообразной связки.

Форвард «Эдмонтона» Конор Макдэвид высказался о том, сыграет ли он в выставочных матчах перед стартом регулярного чемпионата НХЛ.

«Я хочу быть готовым выйти на лед, когда такой момент наступит, – приводит слова 22-летнего канадца официальный сайт лиги. – Делаю все для этого.

Летом из-за травмы было много непонятного, было много вопросов. Поэтому я очень доволен, что чувствую себя хорошо, когда нахожусь на площадке, и действительно горжусь, что разговор сейчас идет об участии в контрольных играх».

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата прошлого сезона Макдэвид порвал заднюю крестообразную связку. Он работает вместе с командой с первого дня тренировочного лагеря, однако пока не сыграл ни в одном выставочном матче.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 2 октября. В этот день «Эдмонтон» сыграет дома с «Ванкувером».