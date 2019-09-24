Петерис Скудра: Когда мастерства маловато, шайбы надо «закапывать»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:2) в Челябинске.
«Ребята, которые вышли, старались, – приводит слова Скудры официальный сайт лиги. – Но подвела реализация моментов – надо попадать по шайбе, забивать голы в пустые ворота. А так работали, старались. Где-то не хватило мастерства. Реализация моментов – это, прежде всего, мастерство. Но если его маловато, тогда надо «закапывать».
Отметим, что единственную шайбу «Трактора» забросил форвард Андрей Попов. После 11 матчей у команды осталось 11 очков и шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
В следующем матче 25 сентября «Трактор» сыграет дома с «Ак Барсом».
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