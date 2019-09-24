Дмитрий Квартальнов: Романцев каким-то маленьким стал для наших игроков Хет-трик форварда «Сибири» прервал победную серию «Ак Барса».

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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Сибири» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ в Новосибирске.

«Это нам урок, – приводит слова Квартальнова официальный сайт лиги. – Шла череда побед, нужно ее было держать. Это ведь такая тонкая нить. (Данил) Романцев забросил три шайбы, сыграл хорошо. Он каким-то маленьким стал для наших игроков. Не день Адама (Рейдеборна), но он до этого нам помогал».

Напомним, три гола в ворота «Ак Барса» забросил форвард Данил Романцев, для которого эти шайбы стали первыми в сезоне.

«Ак Барс» прервал серию из шести побед подряд и остался на третьем месте в Восточной конференции. В следующем матче 25 сентября команда сыграет в гостях с «Трактором».